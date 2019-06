De nouvelles trousses à bord des avions Delta

Dans une volonté de réduire l'usage du plastique à usage unique, Delta a souhaité supprimer plusieurs emballages à l'intérieur de ses trousses de voyage. Cette décision permet ainsi d'économiser l'équivalent du poids d'un Bombardier CRJ-200.



Les nouvelles trousses de voyage seront disponibles en cabine Delta One sur certains vols d'ici fin juin. Les passagers pourront découvrir pour la première fois des produits LE LABO, une marque de cosmétique artisanale basée à New York. Les trousses de voyage contiendront des crèmes pour les mains et des baumes à lèvres senteur basilic. Les voyageurs retrouveront ces produits également dans les salons Sky Clubs.



"Cette envie mutuelle, associée à l'engagement de LE LABO envers le respect de la qualité de ses produits, en font un partenaire de choix qui contribuera à créer d'agréables moments tout au long du voyage de nos clients" , a déclaré Ekrem Dimbiloglu, Directeur de l'Expérience Produit et Clientèle chez Delta. Ces nouveautés s'inscrivent dans le cadre d'un investissement de plusieurs milliards de dollars réalisé par Delta au profit de l'expérience client globale.