Gilian Tans quitte la présidence de Booking.com

Gilian Tans vient de quitter brutalement son poste de Présidente exécutive et Directrice Générale de Booking.com. La Néerlandaise avait 17 années d’ancienneté dans la société de réservation en ligne, dont 3 à l’échelon le plus haut. Suite à sa démission, elle devient Présidente non-exécutive, titre nouvellement créé qui signifie qu’elle n’est plus membre de l’entreprise. C’est Glenn Fogel, également directeur général de la maison mère Booking Holdings, qui succède à Gilian Tans.Aucune raison officielle n'a encore été communiquée pour expliquer le départ de Gilian Tans. Skift rapporte cependant de possibles tensions entre Gilian Tans, Glenn Fogel et Steve Hafner, PDG de Kayak, au sujet d’une collaboration entre Kayak et Booking. Est notamment évoqué un désaccord sur la plateforme de réservation de restaurants OpenTable, acquise par Booking avant de subir une réduction de valeur. La direction de Kayak avait finalement pris la responsabilité de cette plateforme.