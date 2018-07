Découvrir les sites d'exception de l'aviation française

Le Guide de la France Aéronautique s’adresse aussi bien aux férus d’histoire, aux curieux de mécanique qu'aux familles. Il propose des idées de sorties pour s’initier, découvrir ou redécouvrir le milieu de l’aviation. Le livre recense ainsi plus de 130 sites d’exception à travers la France, allant du grand musée à l'association locale de sauvegarde qui accueille le public.



Tous ces lieux emblématiques - parfois moins connus - retracent l’histoire des pionniers de l’aviation qui ont, depuis l’Éole de Clément Ader, rapproché les mondes.



Pour chacune des adresses, l'auteur Magali Rebeaud donne des informations historiques et techniques, des conseils et ses coups de cœur.



Pilote privée avion, diplômée en aéronautique, elle travaille depuis plus de vingt ans dans le domaine de l’aviation. Guide-conférencier au Musée de l’Air et de l’Espace, consultante pour l’Aéro-Club de France, pour le Salon du Bourget, auteur et journaliste, elle a présenté pendant deux ans l’émission Tour de Piste pour Aerostar.



Guide de la France Aéronautique : plus de 130 sites à découvrir

Auteur : Magali Rebeaud

Préface : Bertrand Piccard

Édition : Agence Kaolin

Date de sortie : Juillet 2018



Prix public : 24 euros