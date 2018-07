Delta enregistre des records au mois de juin

Alors que le 30 juin 2017 détient toujours le record de plus de 646 000 clients par jour de vol, le vendredi précédant le congé du 4 juillet 2018 n'était pas loin derrière avec seulement un millier de clients en moins. Pourtant, juin 2018 a été un mois bien rempli, accumulant six des dix premiers jours passagers consolidés de tous les temps - les quatre jours restants se sont tous produits à l'été 2017 - ce qui prouve une fois de plus que c'est l'été qui réalise les meilleurs résultats de fréquentation.



Delta et sa filiale Delta Connection s'attendent à réaliser un nouveau record le 20 juillet prochain en exploitant 6 092 vols, le plus haut total d'une journée pour l'année.