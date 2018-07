Delta et WestJet lancent une coentreprise

"la coentreprise favorisera un rayonnement substantiel au Canada et aux États-Unis avec un service transfrontalier dans plus de 30 villes, répondant à plus de 95 pour cent de la demande américaine et canadienne et fournissant à la clientèle des deux compagnies aériennes davantage de choix de destinations, et ce, plus que jamais auparavant. En outre, la nouvelle coentreprise permettra à Delta et à WestJet de concurrencer plus efficacement les autres transporteurs

Delta Air Lines et WestJet ont signé le 19 juillet 2018 une entente définitive pour former une joint-venture transfrontalière globale. Ce partenariat, annoncé en décembre dernier , renforce le partenariat de partage de code existant entre les transporteurs.Dans un communiqué commun, les deux compagnies expliquent que".Dès la réception des approbations réglementaires du Canada et des États-Unis, Delta et WestJet travailleront ensemble pour mettre en œuvre tous les aspects de la collaboration améliorée, notamment un partage de codes élargi, un programme mieux harmonisé à l'intention des grands voyageurs et la reconnaissance d'avantages réciproques pour les membres élites, une croissance conjointe sur le réseau transfrontalier américain et canadien et la location commune dans les principaux centres facilitant le transport des passagers et des bagages.L'entente comprendra également la capacité de collaborer pour ce qui est du transport de marchandises sur les vols de passagers et dans le cadre de contrats d'entreprises.