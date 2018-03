Des entreprises américaines veulent interdire l'usage de Facebook à leurs salariés

Le hashtag utilisé qui circule désormais est clair : #deletefacebook, (effacez Facebook). Un conseil ? Non un ordre pour plusieurs dizaines d’entreprises américaines qui interdisent désormais en interne les accès au réseau social. Au-delà du scandale, beaucoup de services informatiques affirment aujourd’hui que la gestion des datas par l’entreprise de Mark Zuckerberg ne garantit pas la confidentialité des échanges et permettrait des accès à des informations confidentielles des utilisateurs qui partagent souvent sur le réseau des données professionnelles, comme leurs déplacements.



En cause, les applications tierces qui peuvent accéder à Facebook sans en informer l’utilisateur. C'est la méthode utilisée par la firme britannique Cambridge Analytica pour pirater les données de plusieurs millions de personnes.



Une autre voix s’est élevée pour dénoncer ses méthodes et s’interroger sur le possible détournement d’une autre application rachetée par Facebook : WhatsApp. Le cofondateur, Brian Acton, affirme qu’il faut être prudent sur les autorisations octroyées par Facebook aux réseaux sociaux du groupe et de donner un conseil : « oubliez facebook » !