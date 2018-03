Chargée de voyages Rhone-Alpes ou Loire

Actuellement Travel Manager dans une entreprise depuis 7 ans, j'ai pu élargir mon domaine d'action et de compétence et je n'ai cessé d'être force de proposition et d’amélioration dans un souci constant d'équilibre entre les coûts, le confort et sûreté des voyageurs.Je suis à présent à la recherche d'un nouveau challenge pour mettre à profit ces attributs de mes compétences et toute mon expertise.Intitulé du poste recherché : Chargée de voyagesLieu de travail souhaité : Rhône ou LoirePrétentions salariales : Entre 30 et 40 000 € par anDéplacements fréquents acceptés ? OuiSi le profil de cette candidate vous intéresse, merci de demander ses coordonnées à notre assistante Annick Legendre avec la référence "Chargée de voyage Rhône-Alpes"