Des promos chez Air Astana

Jusqu'au 30 juin 2018, Air Astana met en place des promotions exceptionnelles sur sa classe Affaires au départ de Paris CDG (terminal 2A) vers :• Pékin (BJS) à partir de 1 791€ TTC (fare basis : ZSALE1M)• Bichkek (FRU) à partir de 1 743€ TTC (ZSALE1M)• Séoul (SEL) à partir de 2 149€ TTC (ZSALE1M)• Almaty (ALA) à partir de 1 929€ TTC (ZSALE1M)• Bangkok (BKK) à partir de 1 849€ TTC (ZSALE1M)• Tashkent (TAS) à partir de 1 665€ TTC (ZSALE1M)• Delhi (DEL) à partir de 1 203€ TTC l'aller et 1 535€ TTC l'aller-retour (ZSALEOW et ZSALE1M)• Iekaterinbourg (SVX) à partir de 1 241€ TTC l'aller (ZSALEOW)Classe : AffairesDates d’achat : du 1er mars au 30 juin 2018Dates de départ : du 1er mars au 31 décembre 2018 (hors juillet et août)Séjour maximum : 1 moisChangement de date : Le changement est autorisé avec une pénalité de 150 USD par segmentRestrictions : Les remboursement n’est pas autorisé, le nombre de sièges est limité, aucune réduction pour enfant n’est applicable pour ce tarif.Les tarifs ci-dessus sont sujets à la disponibilité des sièges lors de la réservation et incluent les taxes gouvernementales, d’aéroport et les charges*.