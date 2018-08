Des réductions sur les cartes de Hop! pour la rentrée

(au lieu de 49€)Valable de 12 à 24 ans, cette carte permet aux détenteurs d’accéder au tarif jeune, à savoir des billets à partir de 44 €* l’aller simple (amortie dès le premier aller-retour) et des réductions allant jusqu’à -30% par rapport aux tarifs Basic + et Smart. La carte est valable sur l’ensemble du réseau domestique HOP!, Corse incluse, et sur les lignes saisonnières opérées au départ des régions. La carte est disponible sur le site (au lieu de 69€)Avec pour seule condition de passer la nuit du samedi sur place, la carte Week-End permet de bénéficier de 25% de réduction garantie sur une centaines de liaisons domestiques, Corse et lignes saisonnières incluses, valable sur les tarifs Basic, Basic + et Smart. Ainsi, le bénéficiaire de la carte Week-End se verra proposer des tarifs à partir de 75 €* TTC l’allerretour (hors frais de services). Toutes les informations sur la carte sont disponible sur le site de Hop! (au lieu de 59€)Depuis avril 2018, Hop! propose à la vente sa nouvelle carte Senior destinée aux plus de 65 ans. Cette carte permet d’accéder à des offres tarifaires pouvant aller jusqu’à 30% de réduction sur les tarifs Basic + et Smart, sur plus de 130 lignes en France métropolitaine opérées par HOP! et Air France (vols saisonniers inclus, hors Corse). Cette carte permet l’accès aux tarifs spéciaux à partir de 46 €* TTC l’aller simple. La carte Senior est ainsi amortie dès le deuxième aller-retour. La carte est disponible à la vente sur le site de Hop!L’ensemble des cartes sont nominatives, valables 1 an, entièrement dématérialisées et à présenter à l’aéroport le jour du départ.