Des trajets gratuits en Uber pour les passagers d'Emirates

Les clients Economy Flex Plus pourront demander jusqu'à deux trajets, aller-retour, gratuits depuis ou vers l'aéroport de Dubaï, pour un montant maximum de 120 dirhams par trajet.



Ceux choisissant l'Economy Flex pourront également bénéficier d'une réduction de 50% sur 2 trajets, aller-retour, de DBX à Dubaï. Cette offre est disponible pour les clients de plus de 50 pays.



«Nous sommes très heureux de renforcer notre partenariat avec Uber et d’étendre cette offre aux clients de notre marché national à Dubaï», a déclaré Khalid Bel Jaflah, vice-président des opérations commerciales chez Emirates aux Émirats arabes-unis et à Oman.