Deux nouveaux Appart'hotel Adagio à Montpellier et Palaiseau

Avec cette nouvelle ouverture, Adagio met en avant sa gamme économique, dite "access" , pour les déplacements personnels et professionnels à plus petit budget mais toujours en recherche de confort et de services.



L' Aparthotel Adagio access de Montpellier se situe en plein coeur de la ville à proximité de la Gare Montpellier Saint Roch.

L'établissement propose 102 studios pouvant accueillir jusqu'à 4 personnes.

Pour se restaurer, les voyageurs disposent d'un mini market interne à la résidence ainsi que d'une "manufacture gourmande" proposant un large choix de produits pour le petit-déjeuner.



A Palaiseau Saclay, l'Aparthotel situé à proximité du Parc des Expositions de Versailles propose 111 studios accueillant entre 2 et 4 personnes.

Les clients peuvent profiter du Cercle, un espace convivial propice aux rencontres, jeux et cuisine grâce aux ustensiles mis à disposition.



L'établissement joui d'une bonne position pour les voyageurs d'affaires à seulement 15 minutes de route de l'aéroport d'Orly et à 20 minutes du centre de Paris.



Cette agrandissement s'inscrit dans la continuité des projets d'Adagio de s'étendre au- delà des frontières de l'Europe.

L'entreprise prévoit de se développer entre 2019 et 2020 au Maroc, en Arabie Saoudite et au Qatar.