Difficultés de circulation ce mercredi à Genève

La deuxième journée de manifestation du secteur de la construction devrait à nouveau perturber fortement le trafic et le réseau des transports publics genevois (tpg). Ces derniers s’attendent à de nouvelles difficultés de circulation durant toute la journée de mercredi dès 6h30 sur la majorité de leurs lignes. Certains parcours seront détournés voire annulés en fonction de l’avancement de la manifestation.



Mardi, certaines lignes sur la rive gauche du canton de Genève ont été particulièrement pénalisées. Les lignes 9, 33, A, E et G ont enregistré ainsi jusqu’à soixante minutes de retard à cause du trafic. Le réseau a été rétabli dans son intégralité mardi vers 14h30 avant un retour progressif à une fréquence normale.



Dans un communiqué publié mardi soir, les tpg rappellent à l’ensemble de leurs usagers de prévoir un temps de parcours plus long et de consulter régulièrement les divers canaux mis à leur disposition afin de bénéficier d’une information en temps réel sur l’état du réseau des tpg (applications mobiles, numéro vert, site internet, bornes d’informations aux arrêts).