Les bornes de recharge pour voitures électriques désormais sur Google Maps

Google explique qu’il suffit de faire une recherche comme « borne de recharge pour voiture électrique » sur Google Maps pour se voir proposer une liste des bornes en question aux alentours. Plusieurs informations sont partagées au sujet de chaque lieu, comme le nombre de bornes disponibles, les vitesses de chargement ou encore le nombre de ports disponibles. On retrouve aussi d’autres détails, comme des photos des stations mises en ligne par les chauffeurs, des notes et des questions/réponses.



Sur son blog, Google explique que l’ajout des bornes de recharge pour les voitures électriques sur Google Maps est disponible dans le monde entier. Les bornes de ChargePoint et Tesla sont listées. Certains pays ont le droit à quelques fournisseurs supplémentaires sur Google Maps (SemaConnect, EVgo et Blink aux États-Unis, Chargemaster et Pod Point au Royaume-Uni, Chargefox en Australie et en Nouvelle-Zélande).



La disponibilité de ces informations est immédiate sur l’application iOS et Android de Google Maps. Google précise que la disponibilité sur la version Web depuis un ordinateur se fera d’ici les prochaines semaines.