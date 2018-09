Dina Vierny à Paris Aéroport

Elle fut collectionneuse et galériste, attirant les regards sur des peintres d'avant-garde comme Serge Poliakoff et à Eric Boulatov. Elle fut aussi et surtout une véritable muse pour le sculpteur Maillol dès l'âge de 15 ans. Elle est désignée dix ans plus tard, en 1944, exécuteur testamentaire de celui ci, qui la regardait comme sa fille, et devient galeriste. Choisie en 1972 par l'unique héritier de Maillol pour être son légataire universel, elle crée en 1983 la Fondation Dina Vierny et ouvre en 1995 à Paris le musée Maillol.Dina Vierny a également inspiré Matisse, Bonnard, Dufy,notamment, séduits autant par sa forte personnalité que par sa beauté.Dina Vierny (1919-2009) sera le thème d'une nouvelle exposition organisée du 10 octobre prochain au 8 mars 2019 dans l'espace Musée de l'aéroport de Roissy avec une sélection d'une vingtaine d’œuvres signées Maillol, Bonnard, Matisse, Dufy, Rodin, Séraphine de Senlis, Kandinsky, Poliakoff, Couturier, Villon, Duchamp.Pour mémoire, l’Espace Musées est accessible à tout passager muni d’une carte d’embarquement, partant du Terminal 2E, et dont le vol embarque en Hall M. La visite est totalement gratuite.