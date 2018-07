EPSA et Dhatim veulent changer le métier de conseil

Après avoir vu l’avènement des Fintech ou des legalTech, voici l’ère de la consulTech et de la procurTech 100% IA native. Ce constat fait par l'éditeur français de Conciliator, le spécialiste de l'intelligence artificielle Dhatim qui s'associe avec le groupe EPSA, conseil en organisation, pour offrir à leurs clients une plus grande optimisation de leur performance opérationnelle dans les domaines RH, fiscalité, Achat, comptabilité, finance.



Avec Conciliator, Dhatim a conçu la première application d’automatisation de traitement des factures permettant ainsi aux responsables des achats et aux équipes comptables de se décharger des traitements manuels encore très présents pour se recentrer sur leurs métiers. La solution, à base d’Intelligence Artificielle et de Machine Learning, permet, grâce à une extraction et une analyse très fine des informations contenues dans les factures, de les auditer, de cartographier les achats en temps réel à la ligne ou à l’article près, et ainsi de découvrir des gisements d’optimisation de coûts insoupçonnés. Grâce au Machine learning la technologie de cette plateforme est auto-apprenante, chaque expertise ajoutée, vient l’enrichir. L’automatisation des process permet de réduire drastiquement les traitements manuels coûteux et inopérants. Les consultants libérés de ces tâches fastidieuses peuvent alors se consacrer pleinement à leur rôle.



Pour Thomas Bourgeois, CEO et co-fondateur de Dhatim, " Le rapprochement avec EPSA Groupe nous permet de participer activement à la transformation digitale des entreprises tout en valorisant la technologie développée depuis des années par nos équipes de data-scientistes et de développeurs ".



Avec ce partenariat, EPSA devient le premier cabinet de conseil en performance opérationnelle nativement IA. "Nous comptons par la transformation de nos métiers pouvoir intégrer de nouveaux talents qui auront envie de rejoindre un projet d’entreprise singulier" précise Matthieu Gufflet, le Président Fondateur du groupe.