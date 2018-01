Edouard Philippe veut plus de moyens pour fluidifier les aéroports

Edouard Philippe vient de répondre concrètement à nos interrogations : il y aura plus de moyens pour fluidifier l'entrée et la sortie des voyageurs internationaux aux aéroports parisiens. Une cinquantaine de fonctionnaires supplémentaires viendront compléter les effectifs actuels de la Police aux Frontière, a annoncé le Premier ministre lors d'un conseil interministériel du tourisme à Chambéry, en déplorant que l'investissement touristique soit resté au même niveau depuis 2010, en dépit d'une consommation en hausse de 15%.



Dans un autre temps, la Caisse des dépôts et consignations investira 500 millions d'euros de fonds propres sur cinq ans puis engagera à terme une levée de fonds visant à obtenir 3,5 milliards d'euros d'investissement pour le tourisme. Plusieurs études d'ingénierie permettront de déterminer les moyens humains et financiers pour améliorer l'arrivée des touristes dans les aéroports français.



Notons également qu'un effort sera également réalisé pour rendre les routes d'accès aux aéroports " plus accueillantes et mieux représentatives de la France au regard des visiteurs ". Le premier ministre estime qu'il " s'agit de rompre avec une petite trentaine d'années d'inattention ou de négligence qui commencent à faire désordre auprès des millions de touristes (et de Franciliens) qui les empruntent chaque jour ".