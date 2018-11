Egencia défend son modèle d’agence unique

Selon Egencia, les agences traditionnelles, qui ont parfois pignon sur rue, sont des acteurs multi-prestataires qui opèrent souvent en offline, c’est-à-dire par téléphone. « Si vous avez besoin de réserver en ligne, puis via une application mobile, l’agence traditionnelle devra faire appel à deux partenaires pour répondre à votre demande. Et plus il y a de partenaires, plus les implémentations sont longues », déclare Pierre-Antoine Carlin Head of sales d’Egencia. De même, l’agence devra consolider les différents reporting provenant de ses partenaires afin de faire parvenir au client un reporting global.



Egencia a insisté sur le fait que la TMC était propriétaire de sa technologie. « Nous sommes les seuls sur le marché à proposer une seule et même expérience utilisateur sur tous les canaux de réservation », a jouté Pierre-Antoine Carli. Pour le client, l’intérêt principal réside dans le fait que ces entreprises ne sont, en théorie, dépendantes d’aucun partenaire technologique pour faire évoluer leurs outils et répondre aux exigences de leurs clients. Les acteurs propriétaires de leur technologie sont bien souvent les plus agiles. La TMC gère par exemple elle-même l’A/B testing des interfaces. La technique consiste à proposer plusieurs versions (un bouton cliquable plus grand ou placé à un autre endroit, une couleur de page différente…) d’une même interface et à choisir celle qui séduit le plus les utilisateurs. « L’objectif est de les faire revenir parce qu’ils trouvent ce qu’ils recherchent et non par obligation », explique Charlotte Griveaud.