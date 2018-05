Elisabeth Borne soutient les lignes aériennes de Limoges vers Paris et Lyon

garantir aux passagers une meilleure qualité de service, avec en particulier des avions de plus grande capacité entre Limoges et Paris puisque le nombre de sièges proposés pourra être doublé par rapport à l’offre actuelle, permettant également une politique tarifaire plus attractive

Nous assurons, avec la publication de ces nouvelles obligations, la pérennité de liaisons aériennes répondant aux besoins de Limoges et de sa région. L’exemple de Limoges préfigure pour moi ce que doit être une politique de transport aérien au service du désenclavement et du développement économique des territoires. Ces liaisons, dites d’aménagement du territoire, constituent à ce titre une alternative rapide et efficace à de grandes infrastructures beaucoup plus coûteuses et longues à réaliser

La Ministre chargée des Transports Elisabeth Borne annonce la parution ce jeudi 31 mai au Journal Officiel de deux arrêtés fixant de nouvelles Obligations de Service Public sur deux liaisons aériennes au départ de l'aéroport de Limoges , à destination de Paris et de Lyon. Ces "OSP" correspondent à une prise en charge d'une partie du coût des vols, autrement dit de subventions, en échange d'engagements de capacité et de régularité.Vers Paris, la nouvelle OSP devrait "".Pour la liaison Limoges-Lyon, opérée actuellement sans aucune obligation, cet arrêté permet d’en sécuriser l’exploitation en imposant des obligations de service public calquées sur l’offre actuelle, aussi bien en termes de fréquences que de capacité de l’appareil. Pour mémoire Lyon, située à 400 km en voiture de Limoges, permet d'accéder à l'économie de la Région Rhône Alpes mais aussi de redécoller vers de plus en plus de destinations internationales, constituant ainsi une alternative crédible pour de nombreux déplacements professionnels.La publication de ces nouvelles obligations ouvre par ailleurs la voie à la mise en place, à compter du 1er janvier 2019, de délégations de service public sur ces deux liaisons. Le Ministère des Transports accompagnera le syndicat mixte de l’aéroport de Limoges Bellegarde lors des différentes étapes de la procédure européenne afin de faire aboutir cette démarche.Selon Elisabeth Borne, "".