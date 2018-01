Emirates mettra le cap sur Santiago du Chili en juillet

Emirates va desservir Santiago du Chili via São Paulo 5 fois par semaine à compter du 5 juillet 2018. Cette nouvelle ligne viendra compléter le vol quotidien de l'A380 déjà proposé sur la ville brésilienne. Ainsi la compagnie assurera 12 vols hebdomadaires sur São Paulo.



La nouvelle liaison sera effectuée par un B777-200LR biclasse proposant 38 Business et 264 sièges en Economy. L'avion décollera de Dubaï à 9h05 tous les jours sauf les lundi et mercredi pour se poser à São Paulo à 17h00. Il quittera le Brésil à 18h30 pour une arrivée au Chili à 21h40. Le vol retour prévoit un départ à 1h10 tous les jours sauf les mardi et jeudi de Santiago et à 7h45 de São Paulo pour un atterrissage à Dubaï à 5h15 le lendemain.