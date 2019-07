Emirates reprend les vols vers le Soudan à partir du 8 juillet

Le mois dernier, Emirates avait suspendu ses vols à destination et en provenance du Soudan à la suite de troubles politiques dans la capitale Khartoum. Ce service reprend le lundi 8 juillet. Les vols quotidiens d'Emirates pour Khartoum partent de Dubaï (EK733) à 14h35 et arrivent à Khartoum à 16h40. Le vol de retour, EK734, quitte Khartoum à 18h10 et arrive à Dubaï à 00h20 le lendemain matin. La ligne est exploitée par un Boeing 777ER qui propose 8 suites privées en première classe, 42 sièges couchettes en business et 304 places en classe économique.