Emirates stoppe ses vols vers et au départ du Soudan

Emirates et Flybudai n'assurent plus les liaisons vers le Soudan. La compagnie Atihad a également annoncé surveiller l'évolution de la situation et pourrait annuler ses vols dans les prochains jours.



En cause : de nombreuses manifestations dans le pays et un climat politique (très) tendu. Emirates a déclaré que, "les clients qui se connectent sur des vols Emirates à destination de Khartoum et / ou Flydubai vers Khartoum ou à Port-Soudan ne seront pas acceptés à bord" et ce, jusqu'à nouvel ordre.



Les passagers concernés sont donc invités à contacter les agences de réservations ou Emirates afin d'obtenir de l'aide. Seule la compagnie Air Arabia a annoncé que les vols au départ de Sharjah vers Khartoum fonctionnent «comme prévu» pour le moment.