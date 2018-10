En Inde, la reconnaissance faciale fait prendre l'avion

Selon le Times of India , les premiers aéroports concernés sont ceux de Varanasi, Pune, Vijayawada, et Calcutta. La reconnaissance faciale y sera disponible d’ici six mois. Ensuite, le système sera généralisé à Mumbai et Delhi, puis les autres villes devraient rapidement suivre.Cependant, cette généralisation n’implique aucune obligation, la reconnaissance faciale sera une option. Aucune chance, donc, de voir émerger un projet de reconnaissance similaire à celui de la Chine dans un futur proche.Pour pouvoir être identifiés à l’aéroport, les indiens devront s’enregistrer avec une pièce d’identité sur l’un des sites du ministère de l’aviation.