L'Ouzbékistan exempte les Français de visa

des conditions les plus favorables pour le développement des relations internationales entre la République d’Ouzbékistan et la République française, de promouvoir les échanges culturels, scientifiques et éducatifs entre les deux pays, d’améliorer le climat des investissements et d’influer positivement sur le développement du potentiel touristique du pays".

L’Ouzbékistan accorde aux citoyens français une exemption de visa pour des séjours allant jusqu’à 30 jours depuis le 5 octobre 2018. L'Hexagone est le premier pays de l'Union Européenne à bénéficier d'une telle mesure.Le Comité National du Tourisme ouzbek a expliqué dans un communiqué que cette exemption de visa pour les ressortissants français visait à créer "L'Ouzbékistan multiplie les initiatives pour développer son tourisme et ses relations internationales depuis plusieurs mois. Le pays a par exemple lancé un e-visa en juillet dernier et supprimé les visas de transit pour 101 pays dont la France. Les autorités ont aussi mis en place un Visa d’Or , document valable 10 ans et réservé aux grands investisseurs étrangers.