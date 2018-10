Enterprise récompense encore plus ses clients fidèles

L'offre "Augmentez vos points" - proposée jusqu'au 31 janvier 2019 - double les points des membres d'Enterprise Plus sur les locations éligibles. Elle leur permet également de débloquer des avantages d’autres façons.Par exemple, les participants peuvent gagner 50 points bonus en téléchargeant et en se connectant à l'application Enterprise, en effectuant une location préalablement réservée via l'application ou encore en choisissant de recevoir des e-mails de la part du loueur. Les membres ont également la possibilité de gagner 150 points en plus lorsqu'ils effectuent trois locations éligibles dans des établissements Enterprise participant à l’opération.Les points accumulés sont échangeables contre des journées de location gratuites qui couvrent uniquement le tarif de base (temps et kilométrage) sur n’importe quelle voiture disponible dans les agences participantes. Les points gagnés restent valides tant que le membre est actif et effectue une location éligible tous les trois ans.Les clients peuvent s'inscrire à l’opération "Augmentez vos points" en se connectant sur cette page . Une fois inscrits, ils n'ont qu'à utiliser leur numéro de membre lorsqu'ils réservent en ligne sur www.enterprise.fr, via l'application mobile Enterprise ou par téléphone pour bénéficier de tous les avantages réservés aux membres.