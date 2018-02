Et Hop! À Table s'ouvre à de nouvelles destinations

L'offre de restauration Et Hop! A Table étend ses ailes. Après l'ajout de Montpellier, Biarritz et Pau en janvier , la formule est maintenant proposée sur les liaisons entre Paris-Orly et Brest, Perpignan et Toulon.Ces plateaux payants sont créés en partenariat avec BOCO. L'offre a été lancée en avril 2017 sur les lignes de La Navette : Paris-Orly de et vers Toulouse, Bordeaux, Marseille et Nice. Ainsi elle est désormais servie sur 10 lignes de la compagnie.Pour mémoire, le client a la possibilité de commander son menu jusqu’à 24h avant le départ de son vol, directement sur les sites www.hop.com www.airfrance.fr ainsi que par téléphone ou dans les agences Air France. Une fois à bord de son vol, il est servi directement à sa place.Au total, 4 menus froids sont disponibles tout au long de la journée pour l’ensemble des clients, quelle que soit la gamme tarifaire de leur billet :• 3 offres salées à 15 € (Menu de la Mer, Menu du Potager, Menu de la Ferme) idéales pour les repas de midi ou du soir• 1 offre sucrée à 8 € (Menu Douceur) parfaite pour un petit déjeuner ou une pause goûterLes services de collation (sucrés ou salés) proposés habituellement à bord des vols Hop! Air France restent offerts à l’ensemble des clients.