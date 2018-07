Etihad joignable sur WhatsApp

Un nouveau service numérique qui permet aux passagers de communiquer avec Etihad Airways via WhatsApp a été lancé par la compagnie aérienne. Pour l'instant, le service n'est ouvert qu'aux clients de l'aéroport international d'Abu Dhabi et leur permet de discuter de leurs vols avec les agents de la compagnie aérienne d'une manière rapide, personnelle et efficace.