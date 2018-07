Exclusif : Feedback de l’enquête sur la maturité des déplacements professionnels

Sur le plan des opérations, la maturité est bonne voir excellente. Sur le plan des achat, il y a clairement une montée en maturité. Par contre, sur le plan financier, beaucoup de choses restent à faire et donc, désolé pour les DAF mais il vas y avoir du pain sur la planche !Les répondants vont recevoir, sous quinzaine, le rapport personnalisé et surtout le benchmark par rapport au marché. Quant à nos lecteurs, ils peuvent consulter le résumé des tendances dans le fichier joint.Sachez que si vous avez des questions ou si vous voulez creuser des points (fournisseurs, prestataires et utilisateurs), vous pouvez me contacter pendant la période estivale pour mieux préparer votre rentrée.En tout cas, voilà de quoi vous faire cogiter pendant les vacances que je vous souhaite excellentes.Yann LE GOFFConsultant achatsNB : Si à la lecture de cette enquête et du PDF vous regrettez de ne pas avoir analysé votre propre degré de maturité, n'hésitez pas à retourner sur le formulaire : Yann Le Goff s'engage à poursuivre gracieusement ce travail pour les lecteurs de DéplacementsPros. Vous n'aurez en revanche votre propre analyse personnalisée qu'à la rentrée.