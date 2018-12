Expatriés: Où trouve-t on le plus facilement du travail ?

L’analyse porte sur trois domaines clés : la santé économique des startups et des entreprises établies, le niveau de vie de la population, l’inclusion des jeunes, des femmes et des expatriés dans la population active. L’indice final classe les 100 premières villes en fonction de la note totale des possibilités d’emploi, de la plus élevée à la plus faible, en indiquant la note pour chaque facteur.



Les villes qui ont le meilleur taux d’emploi des expatriés sont Cracovie et Varsovie en Pologne, Bristol au Royaume-Uni et Perth en Australie, Bâle et Zurich en Suisse.



En ce qui concerne le classement qui prend en compte l’ensemble des critères, le top 5 est occupé par Boston, Munich, Calgary, Hambourg, Stuttgart. Avec trois villes classées dans le Top 5, l'Allemagne serait, d'après cette étude, le pays qui offre le plus d'opportunités d'emploi aux expatriés.