Gauguin à la Martinique...Via Amsterdam

Paul Gauguin et Charles Laval ont passé ensemble quatre mois en Martinique en 1887, loin de la capitale française qu’ils jugeaient trop moderne et dépravée. Les deux artistes y cherchaient une nouvelle inspiration et 45 œuvres colorées réalisées sur l’île seront présentées lors de cette exposition à Amsterdam.Théo et Vincent Van Gogh étaient impressionnés par l’exotisme et les représentations martiniquaises d’une vie simple et proche de la nature, loin du brouhaha parisien. Ils acquièrent, après le retour des deux peintres à Paris, quelques tableaux dont "Aux Mangos, Martinique", qui aujourd’hui fait toujours parti de la collection permanente du Musée van Gogh.Exposition du 5 octobre 2018 au 13 janvier 2019Entrée : 18 € de 9 heures à 16h30Visite multimédia disponible - Un nombre limité de billets est disponible pour chaque horaire de départ.Billets à réserver en ligne Réservations par téléphone : de 9h00 à 17h00 au +31 (0)20 570 5933