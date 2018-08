Grève à Amsterdam-Schiphol le 4 septembre

La grève est annoncée le mardi 4 septembre pour 24 heures. Les agents de sécurité réclament une augmentation de salaire de 3%, des horaires plus flexibles ainsi qu’une sécurité renforcée. Leur colère s'exprime par différents moyens depuis deux mois mais " Jusqu’à présent, les employeurs refusent de satisfaire ces demandes ", expliquent les syndicats.



Les négociations se poursuivent mais en tout état de cause, les voyageurs d'affaires qui le peuvent ont tout intérêt à modifier leur billet. L'aéroport de Schiphol est la première plate-forme néerlandaise, le hub de KLM, et selon l’agence de presse néerlandaise ANP, le mouvement pourrait toucher plus de 200 000 voyageurs.