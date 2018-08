En gare de Marseille, pas de retour à la normale avant vendredi 31 août

un trafic adapté avec un TER sur 2 entre Marseille et Aubagne et un bus sur Marseille et Aix toutes les 30 minutes

Le déraillement du TGV vendredi soir aura des conséquences jusqu'à vendredi matin prochain sur le fonctionnement de la gare Saint-Charles de Marseille, selon la SNCF. Le TGV à remettre sur les rails est situé dans une partie de la gare inaccessible par des engins de levage volumineux., en revanche celui desavec "", selon Olivier Bancel, directeur des opérations et de la production chez SNCF Réseau, qui officie en tant que directeur de crise.Trois enquêtes ont été lancées pour essayer d'expliquer l'incident : une enquête interne de la SNCF mais aussi une enquête judiciaire - même s'il n'y a pas eu de blessés - et la classique investigation du Bureau d'enquête sur les accidents de transport terrestre (BEA-TT).