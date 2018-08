Trump veut protéger les compagnies aériennes américaines

Selon plusieurs représentants du Congrès, sans doute sensibilisés par le lobbying des compagnies américaines " toutes les chances commerciales ne seraient pas identiques ". Sont principalement visés les compagnies du Golfe et certains transporteurs chinois qui annoncent des tarifs ultra compétitifs au départ de Beijing ou Shanghai.



Dans un premier temps, le gouvernement US va diligenter une enquête sur les règles établies entre les compagnies. Seront étudiés les code share et les avantages proposés par les partenaires étrangers aux transporteurs américains.



Selon ses partisans, " Donald Trump veut savoir la réalité des accords commerciaux avant de prendre une décision. Il ne faiblira pas si le constat est défavorable aux transporteurs américains ".