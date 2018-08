Grève dans les aéroports espagnols cette semaine

La menace d'une grève à l'aéroport de Madrid s'est renforcée après l'échec de négociations entre syndicats et direction. La médiation s'est terminée sans accord et sans aucun engagement de la part de l'entreprise d'assister à une nouvelle réunion avec le comité de grève.



Les compagnies aériennes ont exprimé leur inquiétude face à la menace d'une grève à Barajas au milieu de la haute saison, car elles craignent que cela puisse provoquer du chaos et causer de graves préjudices aux passagers.



L'été dernier,les agents de sécurité de l'aéroport de Barcelone avaient observé un important mouvement de grève provoquant de très grosses perturbations dans le trafic aérien.