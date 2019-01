Gulf Air veut devenir une "boutique airline"

Face à un climat économique et concurrentiel plus difficile, plusieurs compagnies aériennes du Golfe - à l'instar d'Etihad – ont adopté des pratiques des low-cost. Gulf Air a choisi la stratégie inverse. Le transporteur a indiqué le 6 janvier 2019 qu'il va mettre en place un business model de "Boutique Airline".



S'inspirant des petits hôtels de charme, la compagnie compte se démarquer des compagnies aériennes ayant un volume de passagers plus important en renforçant son focus sur les produits et l'expérience clients.



Pour atteindre cet objectif, la flotte va être modernisée. Deux Boeing 787-9 et 5 Airbus A320neos sont d'ores et déjà attendus en 2019.



Gulf Air va également repenser son offre business Falcon Gold. Elle misera entre autres sur des cabines plus petites et plus "cosy" ou encore sur des produits de luxe et une importante personnalisation de l’expérience. La nouvelle stratégie du transporteur s’appuiera par ailleurs sur le nouveau terminal de l'aéroport international de Bahreïn, qui devrait ouvrir vers la fin de l'année.



La compagnie prévoit aussi de lancer de nouvelles lignes en 2019. Toutefois, les officiels présents à la conférence n'ont pas détaillé les destinations pour le moment.