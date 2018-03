Hop! : Roissy CDG et Bastia au départ de Perpignan cet été

Hop! Air France proposera une nouvelle desserte vers Paris-Charles de Gaulle au départ de Perpignan cet été. La compagnie assurera 1 vol par jour entre les deux villes sauf mardi et mercredi, opéré du 16 juillet au 2 septembre. La liaison sera effectuée par un Embraer 190 de 100 sièges, soit une offre de 7000 sièges supplémentaires proposée à la pointe été. La desserte du hub international facilite les déplacements professionnels de Perpignan vers le monde entier.



De plus, une nouvelle liaison saisonnière sera proposée vers la Corse. Bastia sera desservie chaque samedi du 30 juin au 1er septembre.



Par ailleurs, à l’été 2018, le transporteur continuera de relier Paris-Orly avec 4 vols quotidiens. Il augmentera ses capacités en sièges avec l’introduction d’Airbus 319 ou 320 en remplacement du CRJ 1000, sur certains vols du lundi, vendredi et dimanche. Soit une offre de 5 800 sièges par semaine, en hausse de 3,8%.



La compagnie renouvelle aussi sa liaison estivale vers Lille avec 1 vol hebdomadaire opéré chaque dimanche en Embraer 145.



+5% sur l'aéroport de Perpignan en 2017

Avec une offre en hausse de 1% en 2017, le trafic de et vers Perpignan de Hop ! Air France a grimpé de plus de 5% par rapport à l’année précédente. Le remplissage moyen des vols s’est amélioré de plus de 3 points à 83%.La compagnie a transporté 233 500 passagers, en hausse de 5% par rapport à 2016.



Le nombre de passagers en correspondance à Paris-Orly a augmenté de 3% en 2017 et représente ainsi 10% du trafic total au départ de Perpignan.



Les Antilles et l’Océan Indien sont les principales destinations de correspondance, ainsi que la Bretagne. Par ailleurs, plus de 3 200 clients ont été transportés en 2017, sur les liaisons saisonnières de Nantes et de Lille.