Hop! : encore plus de Roissy et Lyon au départ de Pau

Hop! profite de la saison estivale pour augmenter son offre entre l'aéroport de Pau et Paris-Charles de Gaulle. Proposant 3 vols quotidiens vers Roissy en Embraer 190 et en avion de 100 sièges avec CityJet, la compagnie a boosté les capacités de la ligne de +15%.



La compagnie renforce également sa desserte de Lyon, assurant 3 vols quotidiens au départ de Pau en avion de 100 sièges au lieu de 70 l’année précédente (+41% de sièges).



Elle maintient par ailleurs son programme à l’été 2018 :

- 6 vols quotidiens vers Paris-Orly, en Airbus ou en CRJ 1000

- 1 vol hebdomadaire le samedi vers Ajaccio du 16 juin au 29 septembre (augmentation de capacités avec un appareil de 100 sièges au lieu de 70)

- 1 vol hebdomadaire le samedi vers Bastia du 16 juin au 29 septembre (augmentation de capacités avec un appareil de 100 sièges au lieu de 70)



En 2017, Hop! a transporté plus de 558 000 passagers sur l'aéroport de Pau. Le remplissage des vols s’est établi à 74,7%. Le trafic affiche ainsi une baisse de 4% correspondant à la diminution de l’offre.