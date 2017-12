Hôtellerie, une reprise plutôt forte

Nos 30 années d’historique ainsi que nos données prévisionnelles envoyées quotidiennement, notamment par les hôteliers parisiens, nous permettent d'avoir d'ores et déjà une bonne vision de 2017 et d'en faire le bilan avant la fin du mois de décembre"

Si l'année 2017 n'est pas encore finie, MKG Consulting peut d'ores et déjà en faire un bilan précis. Vanguélis Panayotis, CEO du cabinet spécialiste du tourisme et de l'hôtellerie explique : "Grâce à un excellent dernier trimestre, l’année 2017 va se conclure sur une bonne note avec des performances en nette amélioration par rapport à 2016. En effet, toutes catégories confondues (Hôtels + Résidences), le Revenu par chambre (RevPAR) va croître de 4,5% sous l’impulsion du taux d’occupation qui progresse de plus de 3 points pour s’établir à 68,2%. Les prix moyens, de leur côté, sont stables par rapport à 2016.Le CEO de MKG Consulting ajoute :. La tendance s’est inversée à partir du mois d’août sous l’impulsion des hôtels de la capitale.Toutes les catégories d’hôtels profitent de ce regain d’activité. Les établissements haut de gamme/luxe, qui ont bénéficié du retour d’une clientèle internationale, affichent la plus forte progression de la fréquentation (+4,0 points), en compagnie des adresses moyen de gamme. Les autres catégories (Économique, Budget et Résidences) enregistrent pour leur part une croissance d’environ 3 points.. Et plus, on monte en gamme, plus la baisse est importante (-1,2% pour les hôtels haut de gamme/Luxe).Les performances nationales ont été portées tout au long de l’année par celles de la région Île-de-France qui affichent des résultats en nette progression par rapport à 2016, année marquée par un fort recul suite aux attentats perpétrés fin 2015. Les bons résultats s'expliquent notamment grâce au retour des visiteurs internationaux en provenance des États-Unis, du Japon, de Chine et de Russie. Ces nationalités avaient boudé la capitale en 2016 notamment pour des raisons sécuritaires., précise Vanguélis Panayotis.Dans le détail, l’Île-de-France voit sa fréquentation progresser de près de 6 points en 2017. D’autres régions tirent leur épingle du jeu comme la Nouvelle-Aquitaine ou la Bretagne avec des hausses comprises entre +2% et +5% grâce notamment à une activité événementielle très importante.En 2017, le taux d'occupation global a progressé de 4 points en un an et atteint 68%. Le secteur se rapproche ainsi des plus hauts niveaux d’avant-crise (70% en 2007). Selon MKG Consulting, la dynamique du dernier trimestre 2017 devrait se prolonger sur l’année 2018., estime Vanguélis Panayotis.