Huit chiots naissent au milieu de l'aéroport de Tampa

Eleanor Rigby, une golden retriever et chien d'assistance de deux ans, allait embarquer avec sa maîtresse pour un vol en direction de Philadelphie le 25 mai lorsqu'elle a commencé à avoir des contractions.



La chienne a pu compter sur l'aide d'ambulanciers, de la police ainsi le personnel de l'aéroport pendant cet accouchement surprise. Elle a mis au monde 8 chiots (7 mâles et 1 femelle) sous les yeux du papa Nugget – également chien d’assistance – ainsi que celui des passagers présents à la porte F-80.



La propriétaire a expliqué à la presse américaine qu'elle savait qu'Eleonor Rigby attendait des petits mais qu'elle ne pensait pas que le terme était aussi proche. La maman et les bébés se portent bien. Ils se reposent en attendant de retourner à Philadelphie... par la route.