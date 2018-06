Hyatt Hotels de retour aux Philippines

En outre, l'hôtel de luxe offrira également un centre de fitness et une piscine à des fins récréatives. Ce nouvel établissement fait partie du projet à usage mixte qui comprend deux terrains de golf, un centre commercial hors taxes, un parc aquatique intérieur, des tours résidentielles et un parc informatique.

David Udell, président du groupe Asie-Pacifique, Hyatt Hotels Corporation, a déclaré : " Nous sommes ravis d'étendre la présence de la marque Hyatt aux Philippines, où nous constatons une augmentation du nombre de voyageurs d'agrément et d'affaires. "