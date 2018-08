Iberia renonce aux vols directs Madrid-Managua faute de passagers

Si la compagnie abandonne, pour le moment, le projet d'exploiter une ligne directe,elle précise,cependant, qu'elle maintient des liaisons avec la capitale nicaraguayenne via d'autres aéroports.



Iberia ajoute qu'elle suivra de près " l'évolution des réservations de et vers Managua afin de "répondre à l'exploitation directe lorsque la demande le permettra et que cela peut être durable dans le temps ."



Pour les clients qui ont des billets pour des vols directs, la compagnie espagnole du groupe IAG proposera de les échanger contre des billets pour des vols de correspondance vers Managua, ou de les rembourser gratuitement.