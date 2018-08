Los Angeles : premier métro américain équipé de scanners corporels

Le déploiement des scanners portables, qui projettent des ondes pour effectuer des examens corporels complets des passagers qui marchent dans une station sans les ralentir, aura lieu dans les mois à venir confirme l'autorité américaine des transports.



Les machines scannent les objets métalliques et non métalliques sur le corps d'une personne, peuvent détecter les objets suspects à une distance de 10 mètres et ont la capacité de scanner plus de 2 000 passagers par heure.



" Nous faisons face à des menaces persistantes pour nos systèmes de transport dans notre pays ", a déclaré David Pekoske de l'Administration de la sécurité des transports.



" Nous recherchons spécifiquement des armes qui ont la capacité de causer des pertes massives ", explique un autre responsable de la sécurité. " Nous cherchons des gilets explosifs, nous cherchons des fusils d'assaut. Nous ne cherchons pas nécessairement des armes plus petites qui n'ont pas la capacité d'infliger des pertes massives. "





Des panneaux seront installés dans les gares pour avertir les passagers qu'ils sont soumis au contrôle par scanner corporel. Le processus de dépistage est volontaire mais les clients qui choisissent de ne pas faire l'objet d'un contrôle ne pourront pas prendre le métro.



Le métro de Los Angeles enregistre chaque année 112 millions de déplacements.