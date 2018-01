Icelandair ira à Kansas City en mai 2018

Ce sera la première compagnie européenne à desservir Kansas City aux USA. Icelandair met en service un vol saisonnier du 25 mai au 1er octobre 2018 vers la plus grande ville du Missouri.



Proposé au départ de Reykjavík trois fois par semaine, le vol sera assuré en B757, bi classes, avec une correspondance optimisée au départ de Paris.



Seul bémol, la faiblesse de la classe affaires "Saga" qui tient plus de la premium avec un siège à très faible inclinaison et un pitch limité de 101 cm.