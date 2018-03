Iran Air à CDG

Comme annoncé en novembre dernier, la compagnie Iran Air déplace ses vols ce 27 mars, d'Orly à CDG. Elle assurera désormais ses deux vols hebdomadaires au Terminal 1 de l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle.Les vols au départ de sa base à Téhéran-Imam Khomeini décollent toujours le mardi et le vendredi à 10h15 pour atterrir à Paris à 14h00 ; les vols retour quittent Paris à 15h30 pour atterrir à 23h50.Depuis le 02 mai 2017, tous les vols Paris – Téhéran et retour s’effectuent avec les nouveaux Airbus A330-200 pouvant accueillir 32 passagers en classe Affaires et 206 en Economie,