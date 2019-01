Klaxoon facilite le travail en équipe

"Les premiers tests réalisés sur des groupes pilote, ont montré qu’en moyenne, Questions multiplie par cinq fois le nombre de réponses obtenues, booste l’engagement des équipes et les rend plus créatives dans la recherche de solutions".

La 3eme version de la plate-forme Klaxoon a intégré l'outil "Questions". Il permet aux collaborateurs de poser plus rapidement et simplement des questions engageantes au sein d’une équipe. Il est ainsi désormais possible de formuler des questions ouvertes, des challenges, des propositions de vote et d’évaluation aussi bien aux membres de l'équipe, qu’à ses contacts, téléphone, mail, réseaux sociaux, networks, qu’ils soient utilisateurs de Klaxoon ou non.La start-up qui a levé 50 millions de dollars en mai dernier, ajouteLa nouvelle version propose également l'outil Brainstorm. Basé sur le management visuel, il s'agit d'un espace de travail illimité pour accueillir toutes les idées du groupe. Chacun peut participer et contribuer à la discussion en envoyant du texte, des images, des vidéos, des musiques, des dessins, directement sur l’espace. Les idées peuvent être rangées, catégorisées et assignées en tant qu’actions.Klaxoon a aussi apporté des fonctionnalités d’intelligence artificielle. Le participant peut agir directement sur le brainstorm, et se repérer sur une mini-carte pour naviguer dans les idées présentées par l'équipe. Il peut aussi ajouter n’importe quel média, même issu d’autres plates-formes tierces telles que Spotify, Deezer.Brainstorm propose trois modes de visualisation des idées :- Board, pour l’idéation et le design thinking,- Colonne, le mode Kanban pour la gestion de projet,- Liste, pour trier les idées.Autre nouveauté 2019, fruit de la connexion de ses outils avec Microsoft 365, la plate-forme lance Suggestions. Grâce à cette fonctionnalité d’intelligence artificielle, les idées partagées dans le Brainstorm sont analysées et traduites en temps réel en action : planifier une réunion, changer un process, créer une tâche. Suggestion permet ainsi de passer de l’idée à l’action en un clic.Klaxoon lance son app dédiée. Elle est disponible sur iOS et Android. Via l’application, les utilisateurs peuvent désormais utiliser l’intégralité des outils et recevoir des notifications à la carte, des alertes sur les nouveautés et actions au sein de l’équipe.Par ailleurs, les notifications peuvent être envoyées en push avec l’app Klaxoon, par sms ou par email.Klaxoon 3 est disponible à partir de $19 sur un modèle d’inscription SaaS.