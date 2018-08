Korean Air lance un Zagreb-Séoul

La Croatie aura des vols toute l'année vers la Corée du Sud à partir de septembre. La compagnie aérienne Korean Air assurera des rotations entre Zagreb et Séoul trois fois par semaine.



A moins de deux semaines du lancement de ce nouveau service, la compagnie aérienne se dit satisfaite, " les ventes de billets et le nombre de réservations anticipées correspondent parfaitement à nos attentes ."



Korean Air assurera le service aller-retour de Zagreb à Séoul via Zurich pendant les mois d'hiver, mais la compagnie n'a pas obtenu les droits de vente de billets sur le secteur intra-européen.



" Pour l'instant, il est impossible d'acheter des billets de Zagreb à Zurich. Cependant, nous allons envisager des moyens de faire en sorte que cela fonctionne à l'avenir " a également précisé la compagnie aérienne sud-coréenne.