L’AFTM veut fêter dignement ses 10 ans… Avec une webtv et des conférences

Côté conférences, la liste des rencontres donne le ton des sujets qui préoccupent l’association (voir ci-dessous). Mais toutes ne sont pas orientées "métiers" et certaines veulent aborder des sujets jusque-là peu débattus par le monde associatif. C’est une bonne idée. On découvre ainsi que le " change management ; est désormais une réflexion engagée par le travel management tout comme la "communication avec le voyageur" qui était encore un parent pauvre du domaine.Au-delà, l’association compte sur l’image et sa nouvelle webTV pour séduire les acheteurs. Pas certain que ce soit la meilleure idée au vu du peu de temps dont disposent les acheteurs pour s’informer. Mais la technique permet la simplification de l’image. Dommage que les premiers exemples diffusés soient des témoignages de fournisseurs et non d’acheteurs ou de TM. A voir aussi, un résumé de la soirée 2017 de l'AFTM et une vidéo institutionnelle qui présente l'association.le 15 février 2018 : "l'entreprise change... Et nous ?"le 20 mars 2018 : "à la recherche du coût total, un paradis perdu ?"le 10 avril 2018 : "la data au service de la personnalisation du déplacement"le 24 mai 2018 : "la data, de la théorie à la pratique"le 03 juillet 2018 : "le voyageur d'affaires : qui est-il ?"le 20 septembre 2018 : "communication vers le voyageur : de la cacophonie à la symphonie"le 09 octobre 2018 : "les mobilités réinventées"le 06 novembre 2018 : "NDC, acte 4 : quid de la réalité ?"Les horaires et les lieux de ces conférences seront publiés sur le site de l’Association.