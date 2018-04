L’Aéroport Montpellier-Méditerranée, 80 ans en expo

Concrètement, dans et devant l’aérogare, une douzaine de pièces seront exposées. Sur chacun des 10 spots, des lycéens férus d’aviation aideront à comprendre et visiter des cabines d’avions (celle d’un Mystère IV et celle d’un Super-Etendard), mais aussi des moteur, turbine, hélice et autre rotor. Mais encore un planeur ou bien la réplique en bois et toile du Blériot XI…



C’est en en 1938 qu’un aéronef a décollé de Montpellier. Ce travail mémoriel a débuté en janvier par la diffusion d’un ouvrage, spécialement conçu et édité pour la circonstance, mettant en avant ces 80 années d’existence à l’aune de la longue aventure de la conquête du ciel. Dans le hall « arrivées », une exposition des peintures de Jean-Pierre Condat, intitulée La ligne Bleue, retracera l’histoire du transport aérien en France.



Enfin, pour inaugurer tous les aménagements de sa voie d’entrée, l'aéroport organise le 6 juin (jour anniversaire du Débarquement) une importante manifestation conjuguant Histoire et modernité. Un avion Nord Atlas décollera depuis la piste principale avec à son bord une trentaine de personnes qui effectueront un saut en parachute à proximité de l’événement, dont M. Tom Rice, ressortissant américain âgé de 96 ans et qui a participé au Débarquement en Normandie le 6 juin 1944.