L'Aéroport de Toulouse, 3ème régional de France

L'aéroport de Toulouse a enregistré 9,2 millions de passagers en 2017, soit une hausse de +14,6% par rapport à l'année dernière. Le gestionnaire de l'installation précise que "C’est bien le trafic low cost européen qui a suscité une telle envolée des chiffres, pilotée par les compagnies aériennes easyJet, Ryanair et Volotea. Sur la plate-forme, la part du low cost a encore progressé en 2017, passant de 32,2 % à 41 % du trafic total".



L’augmentation du trafic, conjuguée à la hausse d’activité d’Airbus, s’inscrit dans une progression maîtrisée des mouvements d’avions : leur nombre, en 2017, est identique à celui de l’année 2000, où l’on comptait seulement 5,3 millions de passagers.



"Cette fréquentation croissante de l’aéroport imposait d’adapter nos infrastructures, pour offrir des services qu’une clientèle internationale est en droit d’attendre. C’est tout le sens des travaux engagés en 2017, qui vont doter Toulouse d’un aéroport aux meilleurs standards internationaux" , explique Anne-Marie Idrac, présidente du Conseil de surveillance d’ATB. "Une zone de contrôle sécurité unique, intégrant les dernières technologies, une offre de boutiques et restauration plus attractive au sein d’un vaste espace commercial, une jetée d’embarquement dédiée au trafic des compagnies low cost et régionales, un hôtel 4* étoiles connecté à l’aérogare : voilà ce que notre aéroport offrira à ses passagers en 2018" , complète Jean-Michel Vernhes, président du Directoire d’ATB.



Les premières mises en service des nouvelles installations sont prévues en avril, avant un déploiement complet en fin d’année. Le gestionnaire précise: "Le circuit du passager sera donc encore impacté par les travaux en 2018, mais les équipes de l’aéroport sont pleinement mobilisées pour atténuer leur impact sur les voyageurs".