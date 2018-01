Berguitta menace La Réunion

un passage du centre du cyclone à proximité immédiate de La Réunion, voire directement sur l’île, est une éventualité tout à fait envisagée, même si à une échéance d’environ 72 heures il reste encore une marge d’incertitude non négligeable sur la trajectoire précise

Après avoir stationné sur place depuis dimanche, Berguitta devrait se remettre en marche d’ici demain mardi et amorcer un déplacement vers l’ouest dans un premier temps, avant d’accélérer ensuite sa course, tout en infléchissant sa trajectoire plus vers le sud-ouest, se rapprochant alors plus directement de l’île Maurice, puis de La Réunion

est attendue pour mercredi, avec un début de renforcement des vents (les rafales pourront dépasser les 100 km/h en journée) et l’arrivée des premières bandes pluvieuses périphériques

dans la nuit de mercredi à jeudi et surtout jeudi matin

renoncer à entreprendre de longues randonnées en montagne ou des sorties en mer

Météo France Réunion a publié un communiqué pour mettre en garde les habitants : "" du cyclone.", explique le communiqué.La dégradation "". La trajectoire du cyclone influera sur les risques attendus "", selon Météo France Réunion. À l'heure actuelle, les vents observés moyennés sur 10 minutes sont de 165 km/h, avec des rafales jusqu’à 230 km/h, près du centre du cyclone.Les voyageurs d'affaires sont invités à se tenir régulièrement informés et, s'ils restent sur place dans le cadre d'un prolongement personnel, doivent comme toute la population "", explique La Préfecture. Dans tous les cas, ils devront également surveiller la circulation de leur vol à l'aéroport Rolland-Garros