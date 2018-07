L'ESTA européen coûtera 7€

"ne devrait pas prendre plus de dix minutes"

"Toute personne présentant un risque migratoire ou sécuritaire sera identifiée avant même de se rendre aux frontières de l'UE, tandis que les déplacements des voyageurs de bonne foi seront facilités"

Le système de contrôle baptisé ETIAS – évoqué depuis fin 2016 – a été validé par le Parlement européen. Ce dispositif, inspiré de l'ESTA américain, devrait rentrer en vigueur en 2021.Les ressortissants de plus de 60 pays qui n'ont pas de besoin de visas pour leurs courts séjours dans l'UE – comme les Américains, les Brésiliens ou encore les citoyens des Émirats Arabes Unis – devront se soumettre à ce contrôle avant leur arrivée sur le territoire. La Commission européenne estime que la demande d'autorisation, réalisée via internet. Son coût sera de 7€. Toutefois, la procédure sera gratuite pour les mineurs et les personnes âgées de plus de 70 ans.Ce sésame sera, par ailleurs, valable pour trois ans., a assuré le commissaire européen en charge des questions migratoires, Dimitris Avramopoulos.